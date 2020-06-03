Глава исполнительного комитета украинского национального совета реформ и бывший президент Грузии Михаил Саакашвили на встрече с представителями бизнеса послал «к черту» тех, кто потребовал от него быстрых результатов на новой должности.

На встрече Николай Стойко спросил, «когда будут дела конкретные».

«А когда у вас будут дела конкретные? Что значит «дела конкретные»? Давайте вместе рассказывать, что я, «ой, Саакашвили пришел, ой, разочаровал через неделю». Да пошли все к черту, кто так думает», — цитирует РИА Новости Саакашвили.

Политик также предложил предпринимателям самим «шевелить руками».

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