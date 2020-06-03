Премьер-министр Армении Никол Пашинян назвал катастрофической ситуацию с соблюдением в республике противоэпидемических норм. По его словам, реальную «картинку» он увидел с помощью соцсетей.

Он выразил недоумение по поводу того, что творится в школах, на рынках и на почтах, назвав ситуацию позорной.

«То, что я увидел с вашей помощью — это катастрофа. Нет структуры в мире, которая могла бы решить вопрос такого масштаба. Даже если нарастить силы полиции в 4-5 раз», — сказал Пашинян в прямом эфире Facebook.

Он напомнил, что и сам заразился коронавирусом, призвав граждан не повторить его ошибок «и сделать шаг назад от пути, ведущего в пропасть».

«В больницах мест практически нет, скоро их не будет совсем, потому что за день такой темп роста остановить невозможно. Если бы введенные нами нормы соблюдались, то больных было бы меньше на 95%», — сказал Пашинян.

Количество выявленных случаев COVID-19 на сегодняшний день в Армении составило 10,5 тысяч, умерли 170 человек (12 за истекшие сутки), еще 56 инфицированных скончались по другим причинам. С 18 мая в республике существенно ослаблен карантинный режим.

Minval.az