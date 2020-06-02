Верховная Рада призывает ООН, Европейский парламент, парламентские ассамблеи Совета Европы, ОБСЕ, НАТО, ОЧЕС, правительства и парламенты государств мира продолжить политику непризнания российского Крыма и усилить санкционное давление на Российскую Федерацию.

«Интерфакс» отмечает, что за соответствующее постановление №3449 об обращении Верховной Рады к этим организациям проголосовали 310 народных депутатов.

Верховная Рада просит международные парламентские организации применить дополнительные меры, направленные на продолжение политики «непризнания попытки аннексии Крыма» и ввести международный мониторинг их полного соблюдения, усилить давление на «государство-агрессор Российскую Федерацию», используя все возможные санкционные, политико-дипломатические и экономические механизмы для восстановления государственного суверенитета Украины.

В обращении отмечается, что Российская Федерация продолжает осуществлять милитаризацию Крыма и Севастополя, политику «этноцида крымских татар» и этнических украинцев в Крыму.

Парламент просит своих коллег по международным организациям требовать от России соблюдения норм международного гуманитарного права, прекращение нарушения прав человека в Крыму.

Народные депутаты также предлагают ООН и другим организациям поднимать вопрос восстановления государственного суверенитета Украины над Крымом, городом Севастополем и прилегающими к полуострову водами Черного и Азовского морей во время всех коммуникации на высоком и наивысшем уровнях с Российской Федерацией.

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