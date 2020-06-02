В Верховной Раде начали собирать подписи за отставку министра внутренних дел Арсена Авакова, сообщил народный депутат из партии «Слуга народа» Игорь Василив.

Еще один депутат от «Слуги народа» Евгений Шевченко призвал своих коллег из фракции публично заявить о своем недовольстве работой Авакова и отправить его в отставку.

Фракция партии «Голос» также призвала отправить Авакова в отставку.

«Фасадная реформа патрульной полиции не изменила сущности системы. Системы, в которой продолжает происходить более 60 тысяч пыток ежегодно. Полиция не защищает обычных граждан, но очень хорошо покрывает своих. Именно поэтому полицейские, которые убили 5-летнего Кирилла Тлявова, сейчас на свободе. Именно поэтому произошли Кагарлык и Бровары», – заявила с парламентской трибуны представительница «Голоса» Инна Совсун.

25 мая отдел внутренней безопасности Национальной полиции Украины объявил о задержании двух полицейских из города Кагарлык Киевской области. Их подозревают в изнасиловании 26-летней женщины.

Пострадавшая обратилась в местную больницу 24 мая. Она сообщила, что полицейские, которые доставили ее в отделение в качестве свидетеля для дачи показаний по поводу краж, избили ее и изнасиловали. В полиции провели проверку по заявлению пострадавшей, в результате причастность сотрудников полиции к инциденту подтвердилась.

Minval.az