Ирландский боец смешанного стиля (ММА) Конор Макгрегор показал в Instagram, как он ест мертвых пчел, чем вызвал вопросы у пользователей сети.

Макгрегор выложил видео, на котором он открывает банку сушеных шершней и ест насекомое.

«Я ем мертвых шершней на завтрак, таких как вы», — прокомментировал Макгрегор данное видео.

Не исключено, что он таким образом обратился к бразильскому бойцу Андерсону Силве.

Так Макгрегор начинает подготовку к бою с бывшим чемпионом UFC в среднем весе, вызов от которого он принял на днях.

Пользователей озадачила цель этого поступка.

«Зачем он это сделал? Это ирландский деликатес?», «Я только что посмотрел, как Макгрегор ест пчел. Клянусь, 2020-й можно закрывать», «Если поедание Конором пчел — главная тема дня в MMA, то лучше мне не читать про спорт никогда» — писали фанаты.



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