Минобороны России отобрало среди военнослужащих добровольцев для испытаний вакцины от коронавируса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление ведомства.

Всего было отобрано 50 военнослужащих, в том числе пять женщин. Добровольцы изъявили желание принять участие в испытании препарата.

«Все кандидаты прошли предварительное обследование и тестирование, на протяжении месяца у них не диагностировалось никаких заболеваний», — отметили в министерстве.

Также там уточнили, что военные были отобраны из различных подразделений по всей России.

Первая группа должна приехать 3 июня в специальное учреждение при 48-м Центральном научно-исследовательском институте Минобороны России для подготовки к проведению эксперимента.

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