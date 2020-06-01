Председатель ОО «Гражданское сознание», основатель сайта AntiFake.am Нарек Самсонян разместил на своей странице в Facebook запись, в которой задается вопросом: какую бумагу Армен Саркисян показал Николу, что остался на посту президента РА?

И сам же отвечает на поставленный вопрос: «бумага — документ ЗАГСа самого младшего сына Армена Саркисяна — Айка Саркисяна. Ведь не секрет, что Никол Пашинян имеет слабость к представителям ЛГБТ и даже патронирует их. И Армен Саркисян хитро воспользовался слабостью Пашиняна к гомосексуалистам и представил ему документы, подтверждающие брак его младшего сына, который вышел замуж за своего любовника по-имени Фарис». Кроме того, на свадьбе гей-пары присутствовало много высокопоставленных гостей, в том числе и принц Великобритании.

«Таким образом, Армен Саркисян стал одним из уникальных армянских мужчин, который, имея двух сыновей, одновременно стал и свекровью своей невестки, и тестем мужа другого сына», — злорадно уточняет Нарек Самсонян.

Minval.az