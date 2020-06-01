Российский президент Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего выздоровления от коронавируса премьер-министру Армении Николу Пашиняну и его семье, сообщается на сайте Кремля.

В пресс-службе Кремля рассказали, что Путин поздравил Пашиняна с днем рождения, а также высказал слова поддержки и пожелания скорейшего выздоровления от коронавируса ему и его семье.

Премьер Армении со своей стороны выразил Путину благодарность за поздравление и добрые пожелания, а также за оказываемую российской стороной помощь в борьбе с пандемией.

Никол Пашинян сообщил президенту РФ Владимиру Путину о намерении приехать в Москву на парад в честь 75-летия Победы, который состоится 24 июня.

Ранее, 1 июня, Пашинян заявил, что у него и его семьи обнаружили коронавирус.

Minval.az