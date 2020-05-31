Жителям Туркменбаши и других городов Туркмении, расположенных на побережье Каспия, запретили купаться в море, а также совершать прогулки на лодках и рыбачить. По информации «Хроники Туркменистана», полицейские наряды патрулируют Каспийское побережье около населенных пунктов.

Причины запрета не уточняются, однако местные жители замечали в море плавающий мусор, в том числе использованные медицинские маски и перчатки. В связи с этим возникло предположение, что мусор принесло течением из Ирана и запрет купания и ловли рыбы связан с профилактическими мерам против коронавируса.

Ранее в Дашогузском велаяте Туркменистана была запрещена рыбалка в местных водоемах (каналах и коллекторах), по которым в страну якобы приплывают зараженные COVID-19 маски и перчатки из соседнего Узбекистана. Сотрудники рыбнадзора и полицейские прогоняют любителей рыбной ловли с берегов водоемов, а пойманную рыбу нередко конфискуют, объясняя свои действия тем, что жители Узбекистана бросают зараженный COVID-19 мусор в реки, и это может быть путем проникновения коронавируса в Туркменистан. Отмечается, что борьба с рыбаками ведется даже на берегах водоемов, не сообщающихся с Узбекистаном.

Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов ранее уже запрещал купания на Каспии в акватории национальной туристической зоны «Аваза», расположенной в двенадцати километрах от города Туркменбаши. 15 мая президент, обращаясь к членам правительства, заявил, что в связи со сложной ситуацией с коронавирусом в мире, в 2020 году «следует ограничить туризм, отдых и купание граждан на Каспии и в Авазе». Гражданам Туркменистана будет предоставлена возможность отдыха в иных санаториях страны, где будет проводиться регулярная дезинфекция и создан резерв лекарств.

Между тем, на данный момент власти Туркмении так и не признали в стране наличия коронавирусной инфекции.

Minval.az