Бывший посол Армении в Ватикане, зять экс-президента Сержа Саргсяна Микаэл Минасян опубликовал на своей странице в Facebook видеоматериал в рубрике «Конец лжи» под заголовком «Незаконная продажа оружия, сделка по приобретению «доисторического» оружия, коррупция и игнорируемые смерти».

Он отметил, что имеются факты, доказывающие, что премьер-министр Никол Пашинян вовлек Армению на черный рынок международной торговли оружием, контрабандных сигарет, а также, чтобы замять скандал с оружием, командировал генерала Аршака Карапетяна в Россию.

«Генерал Аршак Карапетян, занимающий должность советника премьер-министра, 23 числа был тайно командирован в уже всеми любимый и ставший международным центром Армении Воронеж», — сказал Минасян.

Он напомнил, что в Армении, как и в России, действует режим чрезвычайного положения, и подчеркнул, что генерал Карапетян не мог покинуть Армению и пересечь российскую границу с частным визитом.

«Стало быть, он поехал в качестве государственного чиновника, а на сайте правительства об этом ничего нет, следовательно, он отбыл по тайному или устному приказу премьер-министра. Никол Пашинян, который давно использовал генерала Карапетяна для особых и темных дел, и в этот раз отправил его в Воронеж для проведения переговоров со спецслужбами Российской Федерации, чтобы они помогли замять самый крупный скандал, касающийся Никола Пашиняна и семьи премьер-министра, связанный с контрабандой табака, дабы не было возбуждено уголовное дело», — сказал он.

Впрочем, по словам Минасяна, миссия генерала Карапетяна на этом не закончилась.

«Есть факты, свидетельствующие о том, что Никол Пашинян вместе с неким Давидом Галстяном участвует в международной торговле оружием, поэтому генерал Карапетян из Воронежа едет в Москву, чтобы там провести переговоры с должностными лицами Министерства обороны Российской Федерации с той же целью замять этот скандал, о котором я сейчас вам расскажу», — сказал он.

«Я буду крайне осторожен в ходе своего рассказа, но я обязан раскрыть эту скандальную историю, потому что Никол Пашинян ради своих карманных интересов не только играет с нашим имиджем, он также играет с нашей безопасностью», — сказал он.

Микаэл Минасян заявил, что Армения имеет право закупать у России оружие и боеприпасы по российским внутренним ценам, которые могут отличаться от международных на 65%.

Никол Пашинян со своим новым другом Давидом Галстяном или господином Давидом замышляет и осуществляет схему, в основе которой лежит следующее: премьер-министр Никол Пашинян уполномочивает Давида Галстяна через министерство обороны и дает ему привилегию, чтобы он от имени Республики Армения заказал 100 единиц оружия, затем Республика Армения покупает с офшора Давида Галстяна, допустим, 60 из этих 100 видов, оплачивает их, и эти 60 единиц оружия прибывают в Армению. С документами все в порядке, за одним исключением:

Те первоначально заказанные 40, которые не были проданы, Давид Галстян прямо из России отправляет в третью страну, скажем, в ОАЭ», — отметил он.

По словам Минасяна, это уже не позор, сигареты и бриллианты были позором, а это уже подлость, поскольку оружие из этой третьей страны оказывается в четвертой стране.

«Все специалисты знают, что по номерам возможно узнать всю историю оружия: после использования оружия в четвертой стране в России узнают, что проданное Армении оружие оказалось в четвертой стране. И, чтобы не портить отношения с Арменией, потому что Армения для них – это не Никол Пашинян, а Республика Армения и армянский народ, решают по-своему наказать этих мафиози. Объявляют Давида Галстяна персоной нон грата и на 10 лет запрещают въезд в Российскую Федерацию, лишив монополиста Республики Армения возможности покупать оружие и боеприпасы у Российской Федерации», — сказал он.

Затем Минасян представил документ, который доказывает эту историю, и согласно которому Давиду Галстяну запрещен въезд в Российскую Федерацию до 2029 года.

Minval.az