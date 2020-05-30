В Якутске врачебная комиссия психоневрологического диспансера признала шамана Александра Габышева, который шел в Москву «изгонять Путина», опасным для себя и окружающих. Об этом сообщает «МБХ медиа» со ссылкой на координатора «Правозащиты Открытки» Алексея Прянишникова.

«Со слов главного врача диспансера О. А. Припузова, в понедельник, 1 июня, спустя почти три недели с момента помещения Габышева в стационар, диспансер обратится с иском в суд о его недобровольной госпитализации, хотя для подачи иска Кодекс административного производства РФ отводит 48 часов, которые истекли 14 мая. Эту информацию подтверждает и сам Александр Габышев, с которым сегодня, 30 мая, нам удалось связаться», – сообщил Прянишников.

Александра Габышева задержали силовики 12 мая и увезли в психиатрическую больницу. Ранее якутского шамана пытались поместить в обсерватор для заразившихся коронавирусом.

Александр Габышев получил широкую известность в марте 2019 года, когда начал пешее путешествие из Якутии в Москву с целью «изгнать Путина» из Кремля. После того как он прошел часть пути, его задержали и поместили в психоневрологический диспансер. Также в отношении Габышева возбудили уголовное дело о публичных призывах к экстремистской деятельности. Позже его выпустили под подписку.

В январе 2020 года шаман объявил о новом походе на Москву для «изгнания президента», начать который он собирался в июне.

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