Государственный научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор» Роспотребнадзора разработал вакцину против коронавируса, которую можно будет закапать в нос. Об этом сообщил генеральный директор центра Ринат Максютов в фильме «Опасный вирус. Вакцина» на телеканале «Россия 1», пишет ТАСС.

«Вакцины отличаются не только по своему функциональному началу, но и по способу и схеме иммунизации. Так, один из наших препаратов, он не идет по классической схеме введения внутримышечного, а схема введения интерназальная, то есть фактически он просто закапывается в нос», — рассказал Максютов.

По его словам, в России запущено полномасштабное доклиническое исследование препарата для оценки его эффективности и безвредности.

Minval.az