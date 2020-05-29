Глава Чечни Рамзан Кадыров опроверг информацию СМИ, пишущих, что у него есть личный самолет, на котором он летает в Москву, пишет РИА Новости.

«Мне прислали сообщения, в которых пишут, что я вылетел в Москву, и что я на день-два прилетал домой и наш министр (здравоохранения) тоже находится в ЦКБ. Я говорю, что мы в Грозном и у меня нету самолета», — заявил Кадыров.

Кадыров подчеркнул, что у него был самолет в 2006-2007 годах, но после пришлось его списать из-за невозможности содержать судно.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что глава Чечни заразился коронавирусом и вылетел в Москву для лечения на личном самолете. Позже Кадыров заявил, что он абсолютно здоров.

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