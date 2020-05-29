Долг Беларуси за поставки российского газа составляет 165,57 миллиона долларов. «Газпром» готов начать переговоры о пересмотре контракта только после урегулирования этого вопроса. Об этом заявил глава российской компании Алексей Миллер, передает ТАСС.

В текущем году «Газпром» не станет снижать цены на газ для соседней республики, речь идет только об условиях поставок с 1 января 2021 года. Именно с этим связано требование возврата долга.

По словам Миллера, письмо с изложением позиции компании в пятницу, 29 мая, направлено в министру энергетики Белоруссии Виктору Каранкевичу.

Весной президент республики Александр Лукашенко неоднократно жаловался на завышенную, по его мнению, стоимость российского газа. В мае он указывал, что даже Германия покупает его в два раза дешевле.

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Высшего Евразийского экономического совета назвал цену экономически обоснованной, поскольку та формируется на основе рыночной конъюнктуры с учетом затрат и инвестиций поставщиков. Также он отказался говорить об общих тарифах на транзит и поставки газа, объяснив, что в объединении недостаточный уровень интеграции.

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