Материалы, опубликованные на функционирующем в России сайте армян Yerkramas.org и призыв фашиста Гарегина Нжде «Не должно быть и дня без борьбы с турком», приведенный на сайте как эпиграф отправлены психолингвистическую экспертизу.

Как сообщает АПА, об этом сообщили в Центре по борьбе с экстремизмом Главного управления Министерства внутренних дел России по Московской области в ответ на обращение председателя Региональной национально-культурной автономии азербайджанцев Московской области Эльшана Ибрагимова.

Отмечено, что материалы сайта Yerkramas.org и лозунг Нжде, используемый в качестве эпиграфа на упомянутом сайте, «Не должно быть и дня без борьбы с турком» отправлены на психолингвистическую экспертизу.

Также было отмечено, что в настоящее время расследование по данному вопросу продолжается. Срок рассмотрения обращения продлен на 30 дней — до 26 июня.

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