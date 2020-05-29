Количество выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 8676. Об этом в пятницу сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Для сравнения отметим, что, по состоянию на 28 мая, в стране было 8216 подтвержденных случаев инфицирования. Таким образом, за минувшие сутки выявлено 460 новых случая инфицирования.

От осложнений коронавируса умерли 120 человек (плюс 7 за истекшие сутки). Число пациентов с коронавирусом, скончавшихся по другим причинам — 45.

Согласно новым данным, число излечившихся от инфекции составляет 3297. На лечении находятся 5214 человека. В стране проведено в общей сложности 56 042 тестов.

Minval.az