Украинский журналист Дмитрий Гордон ответил на заявление российского телеведущего Владимира Соловьева, который в своей программе в эфире канала «Россия 1» сравнил Гордона с нацистским пропагандистом Юлиусом Штрейхером.

Поводом послужил тот факт, что Гордон взял интервью у депутата Госдумы Натальи Поклонской и у бывшего командующего вооруженными силами ДНР Игоря Гиркина (Стрелкова). Соловьев на это заявил, что сам интервью бы не дал, мол это все равно, как если Штрейхер захотел задать вопрос Левитану.

В беседе с российским изданием «Собеседник», Гордон заявил, что знает о высказывании Соловьева.

Гордон также отметил, что является хорошим человеком, если такой человек, как Соловьев, говорит о нем.

Он также сообщил, что на полном серьезе планировал интервью с Владимиром Соловьевым.

«Он, безусловно, интересный человек. Он главный российский пропагандист, командир российского информационного спецназа, который своими пламенными речами поджигал фитиль войны», — объяснил Гордон.

Украинский журналист назвал Соловьева мастером и очень талантливым человеком. По словам Гордона, он не знает никого, кто мог бы каждый день стоять по несколько часов на ногах в полувоенном френче и с серьезным выражением лица «истошно поливать Украину и украинцев».

«Он умнейший человек, и я говорю это без подвоха. Он умница. Просто он еще сволочь и подонок. Так бывает», — добавил Гордон.

Представитель Украины также сказал, что считает Соловьева глубоко западным человеком, который в России тупо зарабатывает деньги.

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