Отношения с Арменией мы оцениваем как союзнические, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе брифинга в режиме видеоконференции по итогам заседания СМИД ОДКБ.

«И это касается и отношений в рамках ОДКБ, и наших двусторонних отношений. Военное взаимодействие весьма и весьма тесное», – цитирует Лаврова «Айсор.ам».

«Вы знаете, что в Армении находится российская военная база, которая помогает обеспечивать стабильность и безопасность в регионе. И в том, что касается военно-технического сотрудничества, военно-технической помощи, которую мы оказываем Республике Армения, здесь тоже у нас налажена тесная и продуктивная работа, даже не диалог. Эта работа постоянная, повседневная и профессиональная. Так что, здесь никаких вопросов не возникает», — отметил он.

Minval.az