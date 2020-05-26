Назначена дата проведения Парада Победы, он пройдет 24 июня, заявил президент России Владимир Путин.

Глава государства приказал начать подготовку к этому событию. Министру обороны Сергею Шойгу поручено обеспечить самый строгий режим безопасности, свести к минимуму риски.

Путин также отметил, что при марше «Бессмертного полка» сейчас невозможно соблюсти социальную дистанцию, поэтому его планируется провести 26 июля, после Парада ВМФ.

Парад к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне должен был состояться 9 мая, но его перенесли из-за пандемии коронавируса.

Minval.az