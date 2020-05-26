Скандинавские ученые создали из стволовых клеток модель мозга эмбриона человека, чтобы на ее примере посмотреть, как различные области мозга формируются в процессе раннего развития. Это поможет ускорить разработку новых методов лечения стволовыми клетками ряда серьезных неврологических заболеваний. Результаты опубликованы в журнале Nature Biotechnology.

Исследования того, как развивается мозг человека на самых ранних стадиях — от второй до седьмой недели после оплодотворения — до сих пор отсутствовали, поскольку ученые не имели доступа к эмбриональной ткани человека на таких ранних сроках. Поэтому все выводы основались на экспериментах на мухах, цыплятах и ​​мышах.

Однако состав человеческого мозга сильно отличается от мозга животных, а знания того, как каждая отдельная нервная клетка формируется в мозге эмбрионе, необходимы для того чтобы разработать эффективное лечение неврологических заболеваний, таких как болезнь Паркинсона, эпилепсия и инсульт.

Зная, как формируются нервные клетки на разных стадиях развития, исследователи смогут разрабатывать методы лечения каждой конкретной болезни. Например, при терапии болезни Паркинсона требуется специфический тип нервных клеток, которые теряются при этом заболевании, — дофаминергические нервные клетки.

Датские ученые из Центра биологии стволовых клеток Novo Nordisk в сотрудничестве с коллегами из Копенгагенского университета и биоинженерами из Лундского университета в Швеции создали из стволовых клеток модель, которая имитирует ранние этапы развития человеческого мозга. Клетки выращивали в специальной микрофлюидной камере, где создавали условия, аналогичные среде, в которой развивается мозг эмбриона.

Minval.az