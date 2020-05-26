Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от правительства следить за ситуацией с ценами на внутреннем рынке, подчеркнув, что «рынок далеко не все и не всегда регулирует», и привел в пример решение России по ограничению ввоза ряда нефтепродуктов.

В понедельник российское правительство ввело временный запрет на ввоз в Россию бензина, дизельного топлива, керосина, судового топлива и газойля до 1 октября. При необходимости профильные ведомства могут до 15 июня изменить срок действия запрета на импорт топлива.

«Не надо тут рассуждений по поводу того, что рынок все отрегулирует. Мы уже с вами в рынке немало проработали и понимаем, что рынок далеко не все и не всегда регулирует. Но сейчас случай особый. И посмотрите: очень продвинутые в рыночных отношениях страны быстренько и границы закрыли, Россия даже топливо уже запретила ввозить на внутренний рынок. Вот вам и весь рынок», — заявил Лукашенко во вторник в Минске, заслушивая доклад о ситуации на потребительском рынке страны. Его слова приводит официальный сайт президента Беларуси.

Лукашенко отметил, что не единожды обращал внимание, и особенно министерства антимонопольного регулирования и торговли, на то, что нельзя просто созерцать и спокойно наблюдать за тем, что где-то необоснованно растут цены. «Мы не должны за этим процессом спокойно наблюдать. Мы должны изучать ситуацию, вмешиваться, анализировать и, если нужно, вмешиваясь, исправлять ее», — заявил он.

Президент заметил, что «несмотря на то, что у нас в принципе с торговлей в магазинах и так далее вроде все терпимо», но тем не менее хотел бы от правительства услышать оценку ситуации, которая складывается на потребительском рынке. «И услышать прогноз развития потребительского рынка и направления этого развития, особенно в плане ценообразования. Особое внимание прошу обратить на товары первой необходимости, социально значимые товары, без которых люди обойтись не могут, особенно в условиях эпидемии», — заявил глава государства.

«Регулируют цены, запрещали вывоз в той же России средств защиты врачей — масок, респираторов, дезинфицирующих средств и так далее. И я в этом плане их не осуждаю. Они четко понимают интересы своего народа», — добавил он.

Minval.az