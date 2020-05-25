Экс-заведующий отделом информации и по связям с общественностью Министерства культуры Интигам Гумбатов получил две квартиры в доме, построенном для журналистов в 2017 году.

Об этом сообщила газета «Ени Мусават».

Гумбатов был задержан в начале мая в рамках спецоперации Службы госбезопасности в Минкульте. После допроса его освободили.

По данным газеты, еще одну квартиру своему пресс-секретарю несколько лет назад подарил уволенный министр Абульфас Гараев.

Гумбатов, не имеющий никаких заслуг перед азербайджанской журналистикой, в беседе с изданием воздержался от комментариев.

Minval.az