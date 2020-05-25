Российский Газпром снизил транзит газа по газопроводу Ямал-Европа до десятой части от пропускной мощности, пишет Интерфакс в понедельник, 25 мая.

Отмечается, что транзит не снижен из-за ремонтных работ. которые запланированы на 6-11 июля. Кроме того, GSA Platform на ежедневные аукционы выставляет максимальную мощность трубы, а транзит соответствует купленным на аукционах мощностях.

«На газовые сутки 19 мая было выкуплено 93% мощностей трубы (всего предлагалось 3,7 млн куб. м в час и 89 млн кубов в сутки), и сверх того еще приобретено 1,5% на остаток газовых суток с 19:00 до 06:00; на 20 мая было затребовано 79% мощностей магистрали; на 21 мая — 65% на сутки и еще сверх того 7%; 22 мая было забронировано 74% трубы, 23 мая — 33%, а 24 и 25 мая — по 10% (это 9,3 млн кубометров в сутки)», — говорится в сообщении.

При этом издание отмечает, что по факту с начала воскресенья из магистрали Ямал-Европа в Германию попадает объем примерно в одну сотую от пропускной способности трубы.

«Транзит газа по газопроводу Ямал-Европа осуществляется в соответствии с заявками ПАО Газпром и европейских покупателей газа, поэтому колебания объема транзита связаны со снижением спроса с их стороны», — заявили в пресс-службе компании Газпром трансгаз Беларусь, которая является оператором белорусского участка газопровода.

Долгосрочный контракт на транспортировку российского газа по магистрали Ямал-Европа закончился 17 мая. Далее мощность трубы распределяется на аукционах различного срока (от года до нескольких часов).

Ранее сообщалось, что Турция в 2020 году сократила закупку газа у РФ в 14 раз, несмотря на запуск Турецкого потока.

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