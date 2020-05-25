Печерский районный суд Киева обязал офис генпрокурора Украины открыть дело против лидера «Оппозиционной платформы — За жизнь» Виктора Медведчука, которого называют главным пророссийским политиком Украины. Об этом написала на своей странице в Facebook депутат Верховной Рады Соломия Бобровская.

Медведчука и его коллегу по руководству партии Юрия Бойко заподозрили в госизмене из-за визитов в Москву и встреч с представителями российского руководства, включая президента Владимира Путина.

Бобровская добавила, что следственная судья в постановлении отметила, что приведенные сведения «действительно свидетельствуют о признаках преступления».

В Украине Виктор Медведчук считается пророссийскими политиком, поскольку поддерживает связь с российским руководством. В частности, в начале сентября Медведчук принял участие в работе Восточного экономического форума во Владивостоке, а перед президентскими выборами на Украине посещал Москву, где встречался с премьер-министром Дмитрием Медведевым и главой «Газпрома» Алексеем Миллером. За это политик регулярно подвергается критике со стороны своих оппонентов в Украине.

Minval.az