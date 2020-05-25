Президент Беларуси Александр Лукашенко призвал не расслабляться из-за стабилизации ситуации с коронавирусом в республике. Об этом пишет БЕЛТА.

По его словам, власти должны успеть серьезно подготовиться ко второй волне пандемии. «Видимо, вирус все-таки ослаб уже, вирулентность его уже не та. Дай бог, чтобы не та. Но при этом мы должны держать в уме вторую волну. Никто не доказал, что она будет, но мы должны к этому готовиться», — заявил Лукашенко.

Он добавил, что вторую волну в Беларуси можно ожидать осенью или зимой. «А, может быть, сия беда нас минет. Тем не менее, расслабляться нельзя», — сказал он, похвалив на примере Минска организацию контроля за развитием ситуации в условиях пандемии.

Minval.az