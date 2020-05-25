Президент Беларуси Александр Лукашенко отметил улучшение эпидемиологической ситуации в республике и предсказал победу над коронавирусом, пишет БЕЛТА.

«Если, я часто говорю это последний месяц, и дальше так пойдет, то будем считать, что мы справились с божьей помощью с этим заболеванием. Началось это с Витебска. Витебск уже констатирует факт, что они внизу по заболеваемости. Свидетельством тому является, что мы больницы начали зачищать, вымывать — те, которые готовили как резерв для коронавируса», — заявил он.

По его словам, аналогичная ситуация наблюдается в Минске. В ближайшее время власти планируют вернуть к обычной жизни ряд медучреждений, перепрофилированных под лечение пациентов с коронавирусом.

«На плато уже находимся, по заявлениям врачей. Я, правда, не так оптимистичен в силу своего суеверия», — сказал Лукашенко. Глава государства рассказал о стабилизации ситуации в Минской и Могилевской областях.

В Беларуси не введены жесткие карантинные ограничения. Лукашенко объяснял это экономическими причинами и называл ситуацию вокруг коронавируса в мире психозом. По последним данным, в республике коронавирусом заразились 36 198 человек, 199 пациентов умерли.

Minval.az