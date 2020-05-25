Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация не позволит США приватизировать Луну.

«Это противоречит международному праву», — сказал он в эфире радио «Комсомольская правда».

Также Рогозин напомнил, что на 2021 год у России запланирована отправка к Луне первой автоматической миссии.

До этого аппарат к Луне отправлял СССР. Это было в 1976 году.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ, который закрепляет право американцев на добычу космических ресурсов. Также он распорядился обсудить с другими странами соглашения по Луне и другим космическим телам. Позднее в НАСА представили соглашение Artemis Accords. В нем описываются международные правила освоения Луны, а также добычи пол

Minval.az