Служба безопасности Украины за апрель запретила въезд в Украину 41 иностранцу, среди которых — российские пропагандисты, члены террористических организаций, сепаратисты и сторонники неонацизма, об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Также было запрещено пересекать границу Украины сроком на три года российскому продюсеру Максиму Фадееву, а лидеру КПРФ Геннадию Зюганову продлили запрет на три года.

В СБУ напомнили, что принимают такие решения относительно лиц, действия которых несут угрозу национальной безопасности и территориальной целостности государства.

Всего за прошлый месяц во въезде отказали 16 пропагандистам сепаратизма, четырем неонацистам, двоим участникам незаконных вооруженных формирований и 19 членам международных террористических организаций, в том числе ИГИЛ.

Minval.az