Президент Беларуси Александр Лукашенко ознакомился с отечественными военными разработками в сфере ракетостроения, пишет БЕЛТА

Главе государства доложили, что для испытания разрабатываемой ракеты, способной поражать цели на расстоянии до 300 километров, рассматриваются полигоны в Китае, Казахстане, Узбекистане, Саудовской Аравии. Лукашенко сообщили, что Россия пока отказывается предоставлять свои полигоны для испытаний.

«Не надо перед россиянами становиться на колени. Это сигнал, если наш ближайший союзник мало того что не согласился с нами ракету сделать, а полигон не предоставляет», — призвал президент белорусских военных и разработчиков. Также он дал конкретные поручения по решению проблемных вопросов.

Minval.az