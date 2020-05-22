СМИ узнали, что создатели турецкого исторического сериала «Великолепный век» браться Ягмур и Дурул Тайлан готовят новый многосерийный фильм о главнокомандующем флота Османской империи Хайреддине Барбароссе (Хызыр-реис), сообщает Yahoo! Deportes.

По информации издания, главную роль исполнит Чагатай Улусой, известный по участию в фэнтезийном сериале Netflix «Защитник». Сейчас он активно изучает исторические материалы, а также тренируется, чтобы быть в форме.

К съемкам, к которым готовились три года, планируют приступить летом. Ожидается, что шоу станет одним из самых высокобюджетных проектов компании EsFilm. Транслировать его будет турецкая сеть TRT1.

Действие развернется в первой половине XVI века, когда Хызыр-реис одержал несколько грандиозных побед. Остальные подробности, в том числе об актерском составе и точной дате выхода, пока держатся в секрете.

В сериале «Великолепный век» роль Барбароссы исполнял Толга Текин.

#Barbaros #ÇağatayUlusoy: El proyecto tiene enormes estándares, se verá en #trt1 y se ha preparado por un largo período de tiempo, produce #EsFilm. pic.twitter.com/2Ot0mPAqOZ — Series Turcas (@informacion_st) May 14, 2020

Minval.az