«Ленин в хорошем состоянии, мумифицировали всего-то 96 лет назад», — написал Владимир Жириновский. В беседе с радиостанцией «Говорит Москва» председатель центрального комитета партии «Коммунисты России». Максим Сурайкин назвал это предложение оскорбительным. Он сравнил это с продажей Кремля.

«Совести у него нет, при всём уважении к Владимиру Вольфовичу. Есть ценности, которые не продаются. Как можно душу дьяволу продать? Мавзолей Владимира Ильича Ленина, его тело, находящееся там, является общенациональной ценностью, даже независимо от политических взглядов. Мало того, это грандиозный научный эксперимент по сохранению тела. Работает целый институт по исследованию и сопровождению тела Ленина. Этот институт зарабатывает для государства очень существенные деньги, потому что во многих странах мира есть запросы на сохранение тел политических лидеров. Они оказывают эти услуги по всему миру, и государство получает доход в бюджет. Общенациональные ценности нельзя продавать. Мало того, что это оскорбит всех, кто уважает Владимира Ильича Ленина, всех коммунистов. Это всё равно, что Кремль московский продать».

Сурайкин подчеркнул, что Мавзолей тоже нельзя продать, поскольку это общее достояние граждан России.

«Это культурное наследие, которое принадлежит всем гражданам. Этот объект является особо охраняемым объектом культурного наследия. Он не может продаваться по закону. Это, как всегда, Владимир Вольфович попиарился на антикоммунистической позиции. Хотя, это с точки зрения закона просто невозможно, и с точки зрения морали аморально, с точки зрения глубокого неуважения к каждому гражданину, который поддерживает и уважает идею Владимира Ильича Ленина, а таких у нас минимум половина граждан страны. Владимир Вольфович в очередной раз завоевал уважение антикоммунистов и антисоветчиков, но при этом фактически оскорбил весь коммунистический и социалистический класс наших граждан».

Ранее коммунисты осудили позицию РПЦ по мозаике с изображением Сталина в храме Минобороны. Они напомнили о важности решений советского лидера во время Великой.

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