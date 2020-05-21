Президент Венесуэлы Николас Мадуро обвинил своего колумбийского коллегу Ивана Дуке в попытке заразить Боливарианскую Республику коронавирусом. Соответствующее заявление он сделал в среду во время выступления в Каракасе, передает ТАСС.

«Сегодня вирус был зафиксирован у 67 венесуэльцев, вернувшихся из Колумбии и Бразилии. <…> Они въезжают в страну и заражают ее, как этого хочет [президент Колумбии] Иван Дуке. Он приказал сделать все возможное, чтобы заразить Венесуэлу», — заявил Мадуро, чье выступление транслировалось по государственному телевидению.

По его словам, вернувшимся в страну венесуэльцам колумбийцы дарили «сумки с кексами». «Они говорят, что выехали здоровыми из Кали, Боготы, Медельина, что они ни с кем не общались, только со своими венесуэльскими семьями, поэтому они предполагают, что их заразили в автобусах», — отметил Мадуро.

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