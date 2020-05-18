Президент Украины Владимир Зеленский вскоре подпишет указ, согласно которому Курбан-Байрамы и Рамазан-Байрамы получат статус государственных религиозных праздников.

Об этом он заявил на встрече с представителями крымскотатарского народа.

Глава государства выразил соболезнования в связи с Днем памяти жертв геноцида крымскотатарского народа.

Президент отметил, что представители крымскотатарского народа должны быть представлены на высшем дипломатическом уровне. Поэтому он согласовал кандидатуру Эмине Джапаровой на должность первого замминистра иностранных дел.

С целью решения проблемных вопросов крымскотатарского народа Зеленский инициировал создание рабочей группы в Офисе президента, в составе которой будут крымские татары.

Также он сообщил, что по итогам договоренностей с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом в Херсонской области будет построено 500 квартир для переселенцев из Крыма. Кроме того, в Киеве планируется построить новую большую мечеть.

Также он в очередной раз анонсировал построение хаба на границе Херсонской области и Крыма.

«Чтобы люди, которые временно живут на временно оккупированной территории Крыма, видели, как мы относимся к крымчанам, к крымским татарам. Чтобы они приезжали и видели действительно иначе, «витрину» нашей страны», — сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что рабочая группа должна рассматривать не только правовые, но и экономические вопросы, которые беспокоят крымских татар.

Напомним, 18 мая в Украине – День памяти жертв депортации и геноцида крымскотатарского народа. В этот день с полуострова был отправлен первый эшелон крымских татар. Всего было депортировано около 200 тысяч человек.

Minval.az