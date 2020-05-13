В Армении продлят режим ЧП из-за коронавируса. Об этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сказал группе граждан в среду на улице.

Но при этом возвращать экономические и прочие ограничения правительство не собирается, пояснил Пашинян.

«Многое зависит от нас с вами», — добавил премьер.

Ранее в среду премьер-министр Армении вышел в прямой эфир со своей страницы в Facebook и прокомментировал ситуацию с распространением коронавируса в стране. По его словам, противоэпидемические нормы в Армении не соблюдаются, об этом свидетельствует то, что ежедневно свыше 100 человек заражаются COVID-19.

По состоянию на утро 13 мая, число выявленных случаев заражения COVID-19 в Армении увеличилось до 3718. За сутки инфекцию подхватили 180 человек, передает агентство «Спутник».

Minval.az