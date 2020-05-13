Аккаунт главы Чечни Рамзана Кадыров в Instagram заблокировали. Представитель компании Facebook, которой принадлежит эта социальная сеть, сообщил РИА Новости, что страница главы Чечни была удалена из-за санкций в его отношении.

Комментируя блокировку Кадырова в Instagram, собеседник агентства отметил, что они действуют в рамках законодательства США. «В этом случае мы удалили аккаунты лица, которое находится под санкциями, так же, как мы поступали ранее с подобными аккаунтами», — добавил представитель Facebook.

Страница @za_kadyrova_95eng, которую российский боец смешанного стиля (ММА) Хабиб Нурмагомедов упоминал в одной из своих публикаций как принадлежащую Кадырову, в данный момент недоступна.

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