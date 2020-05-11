Россия может ввести ограничения для турецких автоперевозчиков с 11 мая, если власти республики в течение дня не снимет ограничения для российских перевозчиков.

Об этом заявили в Минтрансе РФ по итогам телефонного разговора между министрами транспорта двух стран.

«В случае отсутствия решений о снятии ограничений в отношении российских автоперевозчиков возможно введение зеркальных мер для турецких перевозчиков с 23 часов 11 мая 2020 года», — отметили в Минтрансе.

Как сообщила турецкая сторона, в ближайшее время планируется снять все ранее введенные ограничения для российских грузоперевозчиков. В ходе разговора стороны договорились приложить усилия для обеспечения перевозок грузов автотранспортом без ограничений, отметили в Минтрансе.

Ранее в Ассоциации международных автомобильных перевозчиков сообщили, что власти Турции ввели ряд ограничений на въезд иностранных автомобильных грузоперевозчиков.

В частности, после 27 апреля водители из России могут въезжать в Турцию только после подписания обязательства покинуть территорию страны в течение 72 часов. Но этот срок крайне мал для разгрузки, погрузки и таможенного оформления, отметили в Ассоциации.

Minval.az