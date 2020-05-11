Премьер-министр Армении Никол Пашинян на днях спровоцировал новый политический скандал: в честь Дня Победы он опубликовал фотографию и документы своего предка Николая Вартановича Пашиняна, воевавшего в Великую Отечественную войну, но скрыл данные о том, что Николай Пашинян сотрудничал с нацистами.

Как передает «Вестник Кавказа», армянский лидер выбрал документ, в котором значилось только, что Николай Пашинян, родившийся в 1913 году и умерший в 1943 году, служил в 554-м стрелковом полку 138-й стрелковой дивизии и пропал без вести.

Эксперты по Великой Отечественной войне вскоре обратили внимание на другой документ, в котором также значился Николай Вартанович Пашинян, родившийся в Иджеванском районе АрмССР в 1913 году и умерший в 1943 году — это немецкая справка, фото которой мы публикуем. В ней сказано, что этот человек служил в Армянском легионе СС, то есть сотрудничал с нацистским режимом.

Армянские СМИ нашли еще одно упоминание о Николае Вартановиче Пашиняне — оно содержится в базе данных «Мемориал». В нем сообщается, что этот человек «сотрудничал с врагом, погиб».

Совокупность всех трех документов указывает, в первую очередь, на то, что Николай Вартанович Пашинян, став пособником нацистов, мог воевать в Великую Отечественную войну против СССР, так как подразделения Армянского легиона СС были задействованы в боях против Советской Армии.

Кроме того, они свидетельствуют, что премьер-министр Армении Никол Пашинян попытался утаить невыгодную для него информацию о своем родственнике, видимо, понадеявшись, что о ней никто не знает. Тем лицемернее звучит его подпись под фото Николая Пашиняна: «Вечная память павшим за Родину» — за чью родину пал сотрудничавший с врагом человек?.

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