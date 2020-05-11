В Ереване вооруженный мужчина захватил филиал ВТБ-банка, сообщает news.am со ссылкой на в пресс-службу полиции.
Сигнал об инциденте поступил около 10:40 часов. На месте происшествия работает оперативная группа.
В Ереване вооруженный мужчина захватил филиал ВТБ-банка, сообщает news.am со ссылкой на в пресс-службу полиции.
Сигнал об инциденте поступил около 10:40 часов. На месте происшествия работает оперативная группа.
Дата: 2020/05/11 14:12
Раздел: Бывший СССР
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