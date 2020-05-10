Президент России Владимир Путин заявил, что национальная идея страны — в патриотизме. По мнению президента, это не повод все время концентрироваться на героическом прошлом.

«Да, в патриотизме. Я думаю, что ничего другого не может быть. Патриотизм не должен быть квасным, затхлым и кислым… Это совсем не значит, что нужно все время хвататься только за наше героическое прошлое, нужно смотреть в наше не менее героическое и успешное будущее. В этом залог успеха»,— сказал господин Путин в программе «Москва. Кремль. Путин», фрагмент которой опубликовал ведущий Павел Зарубин.

Minval.az