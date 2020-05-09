В Британии медсестра родила дочь после 12-часовой смены, не подозревая о своей беременности. Как пишет Daily Mail, 31-летняя Эмма Хиндмарш, работающая с психически больными пациентами, была так увлечена работой, что не заметила, как и почему округлился ее живот.

По ее словам, она считала, что поправилась из-за переедания и нерегулярных приемов пищи. Однако 2 мая после смены Хиндмарш вернулась домой и ощутила боли в животе, о чем сказала мужу. Она приняла две обезболивающие пилюли, а через 2 часа родила девочку.

Отец ребенка Дэниэл Хиндмарш назвал, что Изабель Роуз (так назвали девочку) появилась на свет «как гром среди ясного неба». Он опубликовал фотографии младенца и обоих родителей.

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