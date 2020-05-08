Грузия отозвала посла из Киева для консультаций после назначения бывшего грузинского президента Михаила Саакашвили на должность главы исполнительного комитета реформ Украины, заявил глава МИД Давид Залкалиани.

Указ президента Украины Владимира Зеленского о назначении Саакашвили был опубликован в четверг.

«Назначение стратегическим партнером на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии, стало основанием для принятия решения об отзыве грузинского посла на Украине Теймураза Шарашенидзе для консультаций», — заявил Залкалиани, его слова приводит пресс-служба ведомства.

Minval.az