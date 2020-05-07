Лидер партии «Просвещенная Армения» и одноименной парламентской фракции Эдмон Марукян в четверг встретился с премьером Николом Пашиняном.

Депутат рассказал, что на встрече обсуждалась карабахская проблема. До этого армянский парламентарий встречался с главой МИД Зограбом Мнацаканяном.

Как отметил бывший соратник Пашиняна, во время встреч говорилось о последних событиях в переговорном процессе, «существующих опасениях».

Он также добавил, что по итогам обсуждений с Мнацаканяном, а затем с Пашиняном развеялись все опасения по поводу «какой-то сдачи земель» Азербайджану. Парламентарий заявил, что у него нет какой-либо обеспокоенности насчет позиции армянской стороны на переговорах.

«Просвещенная Армения» Эдмона Марукяна на прошлогодних парламентских выборах входила в блок «Елк» («Выход») с партией Никола Пашиняна «Гражданский договор». После того, как в апреле этого года Пашинян объявил о начале уличной борьбы против премьерства Сержа Саргсяна, Марукян по сути не поддержал планы Пашиняна, заявив, что есть альтернативный путь. После прихода Пашиняна к власти блок фактически распался, хотя Марукян заявлял, что они поддерживали революцию не на улице, а в парламенте.

Minval.az