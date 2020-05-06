Суд первой инстанции Еревана на заседании в среду решил удовлетворить ходатайство следствия об аресте бывшего посла Армении в Ватикане, зятя третьего президента – Микаэла Минасяна.

Об агентству «Спутник» сообщили в секретариате суда столичного административного округа Шенгавит. Решение вынес судья Артуш Габриелян.

Однако экс-посол сейчас находится за пределами Армении, ранее он был объявлен в розыск. Минасян обвиняется в незаконном обогащении, отмывании денег и представлении ложных данных в декларации о доходах. Уголовное дело возбуждено и против его отца, бывшего руководителя государственного медцентра «Григор Лусаворич» Ара Минасяна.

Комментируя решение суда, адвокат Минасяна Мигран Погосян написал на своей странице в «Facebook», что в документе нет и намека на анализ всех тех аргументов, которые ранее были представлены защитой. Адвокат назвал решение «абсурдным и циничным».

Minval.az