За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших выросло до 165 929 человек.
За последние сутки в России выявили 10 559 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе. Общее число заболевших выросло до 165 929 человек.
Дата: 2020/05/06 11:39
Раздел: Бывший СССР
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