Духовное управление мусульман (ДУМ) РФ разработало графический символ вклада мусульман в победу в Великой Отечественной войне, который будет использоваться при издании литературы и в наглядных материалах. Об этом во вторник рассказал ТАСС первый заместитель председателя ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.

«Готовится ряд монографий по участию мусульман в Великой Отечественной войне, эмблемы, растяжки и так далее. Этот символ будет активно внедряться в наши рабочие документы, в издательскую деятельность <…> Думаю, что нашу инициативу подхватит и творческая интеллигенция», — сказал он ТАСС.

Как написал на своей странице в Facebook первый зампред ДУМ РФ, изображение основано на кораническом стихе и форме использовавшегося на Руси воинского шлема-«ерихонки». «Погибшие при защите Отечества, согласно традиции Ислама, считаются погибшими на пути Аллаха. К таковым, безусловно, относятся и те, кто был убит в ходе Великой Отечественной войны против нацистских захватчиков», — написал он на своей странице.

Согласно записи Мухетдинова, эмблему разработал художник-каллиграф Сергей Сорочьев. «Эмблема в память о героическом вкладе мусульманского населения Советского Союза в Победу в Великой Отечественной войне визуально согласуется с общегосударственной символикой 75-летия Победы. Это новый, российский по форме и исламский по содержанию символ, который отражает память о героях своей Родины, почитание подвига поистине бессмертных защитников Отечества и освободителей мира от фашизма, освободителей своей земли от агрессора», — добавил первый зампред ДУМ РФ.



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