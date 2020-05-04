Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что он не особо «парится» по поводу зараженных COVID-19 в стране. Такое заявление он сделал во время совещания, сообщает телеканал ОНТ.

По его словам, обстановка с пневмониями даже важнее, чем количество людей с выявленным коронавирусом.

«Если откровенно, анализируя все вот эти вот ваши «простыни», которые вы мне присылаете каждое утро и вечер, я особо не парюсь по поводу выявленных коронавирусных больных», – заявил Лукашенко. Он пояснил, что чем больше тестируют людей, тем больше получают зараженных.

«Так вот, что меня больше всего настораживает и я меньше переживаю за вот эти выявляемые заболевания: не всегда тесты дают точные показатели. И уже мне из разных мест – из больниц, из лабораторий, приходит эта информация», – отметил президент.

При этом Лукашенко добавил, что обращать внимание нужно на пневмонии. Ведь в Беларуси наблюдается прирост пневмоний к уровню прошлого года – на 40-50 человек за 4 месяца.

Minval.az