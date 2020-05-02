Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, как уже сообщал «Минвал», подписал указ о прекращении полномочий депутата сената Дариги Назарбаевой.

По мнению эксперта по Центральной Азии, политолога Аркадия Дубнова, лишение Дариги Назарбаевой статуса члена Сената выглядит «исключительно актуальным политическим решением президента Токаева». В комментарии изданию «Фергана» Дубнов подчеркнул, что такой шаг президента, помимо прочего, «совершенно легитимен, потому что сенатором Дарига Нурсултановна была назначена по президентской квоте еще своим отцом, Нурсултаном Назарбаевым, когда тот бы главой государства».

«Срок полномочий Дариги как члена Сената истекал в сентябре этого года, — напомнил эксперт. — В нынешней ситуации этот срок не был бы продлен в любом случае, и Токаев использовал свои президентские полномочия, чтобы устранить возможность двоевластия во внутренней политике Казахстана, которое достаточно деструктивно в условиях ЧП, введенного в стране в условиях борьбы с пандемией. Именно свои властные амбиции Дарига последние месяцы настойчиво демонстрировала».

Как считает Дубнов, «последние скандалы, связанные с ее именем на фоне сумасбродных обвинений ее сына, живущего в Лондоне, и громких судов по поводу недвижимости в Лондоне, подрывали серьезно имидж не только самой Дариги в качестве третьего лица в государственной иерархии Казахстана, не только имидж правящей семьи Назарбаевых, но и имидж самой Республики Казахстан».

«Можно не сомневаться, что решение лишить статуса сенатора Даригу Назарбаеву было согласовано с ее отцом, — уточняет Дубнов, — поскольку это из разряда тех решений, которые Токаев обязался согласовывать, получая статус преемника в прошлом году. Можно быть так же уверенным, что сам Елбасы получит возможность достойно со всеми возможными почестями отметить свой 80-летний юбилей 6 июля этого года с сохранением всех своих привилегий в качестве национального лидера, но похоже, что его влияние на политику после отставки Дариги и юбилея будет неуклонно снижаться и сведено к минимуму».

«Оставаясь в статусе национального лидера, он (Нурслтан Назарбаев. — прим. ред.) вполне будет походить на монарха царствующего, но лишенного почти всех возможностей править», — заключил эксперт.

Minval.az