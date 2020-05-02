Врач и телеведущий Евгений Комаровский рассказал на своем YouTube-канале, как правильно пользоваться санитайзером.

По его словам, когда человек, к примеру, дезинфицирует ручку тележки в магазине и после этого берется за нее, то на ней все равно остаются недезинфицированные зоны. «Когда вы обрабатываете все-таки руку, то этот эффект сохраняется намного дольше», — объяснил телеведущий.

Как пояснил Комаровский, санитайзер необходим не для уничтожения вируса на каких-либо поверхностях, а для того, чтобы его не было на руках. Он добавил, что самое главное — это дезинфекция рук после прикосновения к тем или иным предметам.

Minval.az