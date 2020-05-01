Испанский журналист Альфонсо Мерлос стал еще одной жертвой коронавируса. Не подумайте, он жив и здоров, но недавно угодил в очень неловкую ситуацию во время прямого эфира, который проводил просто из дома.

Пока Альфонсо уверенно общался с ведущим на канале Estado de Alarma, позади него вдруг появилась полуобнаженная девушка. Не удивлены? А вот девушка журналиста удивилась очень, ведь это была не она.

Из-за эпидемии коронавируса миллионы людей по всему миру сейчас вынуждены работать удаленно. Многие пользуются видеосвязью, с которой день ото дня случаются конфузы. Избежать их не сумел и Альфонсо Мерлос, пишет News.

Как и многие его коллеги, Альфонсо приоделся и приготовился к эфиру, но, похоже, забыл предупредить о нем свою подругу. Девушка прошла по комнате, даже не подозревая, что уже через пару часов они станут звездами соцсетей.

Не такой уж страшный на первый взгляд конфуз оказался куда обиднее, когда всплыла информация о героине ролика, который уже разошелся по соцсетям. Это была не вторая половинка Альфонсо по имени Марта, а коллега мужчины Алексия. К слову, Марта и сама узнала об измене из прямого эфира.

Minval.az