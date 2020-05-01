Очередную акцию протеста провели жители села Гачаган Марнеульского района Грузии, где компактно проживают азербайджанцы, сообщает АПА.

Сельчане протестуют против продажи частникам участков под пастбища. И заявляют, что не позволят, чтобы кто-то пользовался этой территорией.

В настоящее время на место проведения акции стянуты сотрудники правоохранительных органов. Но жители села намерены продолжать акции, пока не будут выполнены их требования.

Марнеульский муниципалитет объявлен зоной строгого карантина и закрыт с 22 марта.

Minval.az